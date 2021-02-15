وزير التعليم العالى يستعرض دور الجامعات فى وضع ضوابط تراخيص البناء

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم لشئون الجامعات بشأن عقد اجتماع ورشة العمل الأولى للتنسيق بشأن دور الجامعات المصرية فى وضع الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وكذلك الاشتراك فى المراجعة الفنية لتراخيص البناء بالمدن على مستوى الجمهورية، والتى عقدت بمقر مبنى التعليم الخاص بوزارة التعليم العالى بالتجمع الخامس.





وأشار التقرير إلى قيام الدكتور عاشور بعرض رؤية وزارة التعليم العالى للخطوات التنفيذية للجامعات لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة لأعمال البناء الخاصة بالمدن، وكذلك عرض الرؤية النهائية المنظمة لإصدار التراخيص. وانتهت الورشة لعدد من التوصيات منها: إصدار دليل إرشادى توضيحى من الجامعات يشتمل على الاشتراطات العامة والخاصة بالمدن، الطابع المعمارى المقترح لكل منطقة أو حى بالمدينة، وما يتم إصداره من الجامعة يعتبر هو الاعتماد الفنى بمراحل إصدار الرخصة على أن تتكفل الجهات الإدارية بباقى الإجراءات وفقًا لمهامها الإدارية، تغيير اسم لجنة الفحص ليكون لجنة مراجعة واعتماد ومتابعة، مخاطبة نقيب المهندسين لتسجيل المكاتب الاستشارية بالجامعات لمزاولة المهنة. شارك فى فعاليات الورشة مديرى مراكز الاستشارات وعمداء كليات الهندسة ورؤساء أقسام العمارة ببعض الجامعات الحكومية، وممثلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية.

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