القوى العاملة تنظم دورات تدريبية لـ تركيبات ولحام الكهرباء بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب الثابتة بالمحافظات، والبرامج التدريبية المعدة بها، وتأهيل الشباب على المهن التى يتدربون عليها، والتى يحتاجها سوق العمل الداخلية والخارجية.





يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب والتأهيل، لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التدريب المهنى التى تتبع الوزارة والتى وصل عددها إلى 72 مركزًا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتًا فى 25 محافظة، فضلًا عن 7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة.

وأشار سعفان، فى بيان له اليوم الإثنين، إلى أنه تم البدء لدورتين تدريبيتين بمركز التدريب المهنى بالخارجة بمحافظة الوادى الجديد، على مهنة التركيبات الكهربائية، ولحام الكهرباء لـ 25 متدربًا، بالتنسيق والتعاون مع المحافظة.

وقال إنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربين فى الدورة الواحدة وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلاً عن توقيع الكشف الطبى على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التى يحتاجها المتدرب فى أثناء التدريب.

وأوضح أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، أنه تم التدريب العملى للشباب المتدربين فى تركيب وإصلاح الاعمال الكهربائية لمبنى مديرية القوى العاملة، تحت إشراف المدربين، مشيدًا بجودة أعمالهم والمستوى المهارى الذى وصلوا إليه خلال فترة التدريب.

ولفت إلى أن الدورة مدتها شهرين بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.