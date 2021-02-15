اليوم.. انتهاء التقديم لوظيفة معاون بالنيابة العامة

جدة - نرمين السيد - تنتهى اليوم، الإثنين، فترة تلقى إدارة التعيينات بالنيابة العامة، طلبات التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020 بتقدير عام جيد على الأقل.





وطلب المتقدمون الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالى من 16 وحتى 21 يناير الماضى، مقابل رسوم 500 جنيه يتم توريدها فى خزينة مكتب التعيينات بعد تقديم صورة من المؤهل. وبدأ مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء فى تلقى الملف بعد تدوين البيانات المطلوبة فيه، اعتبارا من 30 يناير وحتى 15 فبراير من الساعة 8 صباحا وحتى 4 مساء، وفق الميعاد المحدد لكل جامعة، وبعد تسجيل المتقدم بياناته إلكترونيا وفقا للرقم السرى المرفق على موقع النيابة العامة.

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