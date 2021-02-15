المنتخب يطلب مواجهة جزر القمر باستاد القاهرة بتصفيات أمم أفريقيا

استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة و منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، على خوض مباراته الفراعنة أمام جزر القمر على استاد القاهرة الدولي بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 22 إلي 30 مارس المقبل ويتخللها مباراة أخري مع كينيا في كينيا في الجولة السادسة والأخيرة .

ويحدد مسئولو اتحاد الكرة والمنتخب إمكانية التواجد الجماهير بأعداد قليلة في مباراة المنتخب وجزر القمر بناء على إنتشار فيروس كورونا من عدمه، وذلك من أجل مساندة منتخب مصر الذى يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل الرسمي إلى بطولة أمم افريقيا دون إنتظار نتيجة الجولة الأخيرة.

ويحتل منتخب مصر صداراة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط بعد الفوز على توجو ذهابا و إيابا والتعادل مع كينيا بالإسكندرية والتعادل مع جزر القمر على ملعب الأخير، بينما يحتل منتخب جزر القمر المركز الثاني بنفس رصيد الفراعنة 8 نقاط ولكن وبفارق الأهداف ثم كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتوجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.