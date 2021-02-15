توفى، منذ قليل اليوم الاثنين، البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد.
ومن المنتظر إعلان أسرته خلال الساعات القليلة المقبلة عن موعد دفن جثمانه بمقابر بورسعيد .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة البرلمانى السابق البدرى فرغلى فى بورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.