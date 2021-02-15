وفاة البرلمانى السابق البدرى فرغلى فى بورسعيد

توفى، منذ قليل اليوم الاثنين، البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد.

ومن المنتظر إعلان أسرته خلال الساعات القليلة المقبلة عن موعد دفن جثمانه بمقابر بورسعيد .