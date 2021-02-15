القابضة للمياه ترفع درجة الاستعداد بالمحافظات تحسبا لسقوط أمطار

جدة - نرمين السيد - أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى رفع درجات الاستعداد القصوى بكل شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16/2/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 18/2/2021، تحسبًا لسقوط أمطار، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.





وأصدر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حزمة من التوجيهات للشركات التابعة بجميع المحافظات، لمواجهة موجة الطقس السىء، من أهمها: الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة. إصلاح أى تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب اغطية لها. تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية. صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية. تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات (لتغطية المحاور الرئيسية، والميادين، ومنازل ومطالع الكبارى)، وتتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة. تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها. رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء. التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية. انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات على كل مواقع العمل حسب أولوية المواقع. وناشدت الشركة القابضة المواطنين باتباع الإجراءات التالية، تجنبًا لحدوث أى أضرار: تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار. ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار. تجنب الوقوف اسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة. تجنب البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.

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