رئيس حزب التجمع: تشييع جثمان البدرى فرغلى من مسجد العباسى عصر اليوم

جدة - نرمين السيد - قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، فى تصريحات له اليوم، إن جنازة الراحل البدرى فرغلى، القيادى بالحزب، ستتم عصر اليوم الإثنين، وسيخرج جثمانه من مسجد العباسى بجوار مقر حزب التجمع فى محافظة بورسعيد، على أن يدفن بالمدافن القديمة المعروفة بالمحافظة.





وأوضح عبد العال أن حزب التجمع سيتوجه بوفد يرأسه بصفته رئيسا للحزب وفى عضويته أمين اتحاد المعاشات بالحزب لمقر المحافظة الآن لتأدية واجب العزاء للراحل وأسرته. وتوفى البدرى فرغلى منذ قليل، وهو رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد.

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