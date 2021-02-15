وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام دعم قضية فلسطين

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى استهل اللقاء بالتهنئة للمسؤول الأممى على توليه المنصب والتمنيات بالتوفيق فى مهمته الجديدة، وأن تُكلل جهوده بالنجاح فى دفع عملية السلام خلال الفترة المُقبلة بالتعاون مع الشركاء المعنييّن.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية تطرق إلى الجهود المصرية المبذولة خلال الفترة الأخيرة من أجل خلق البيئة المواتية لإعادة انخراط الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى المسار التفاوضى، وما شهدته من تكثيف للتشاور مع الشركاء الإقليمييّن والدولييّن عبر عدة مسارات، كان آخرها الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية المُنعقد على المستوى الوزارى.

كما أعاد الوزير شكرى التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق وصولاً إلى إقامة دولته المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب "وينسلاند" عن تطلعه إلى العمل والتنسيق مع القاهرة من أجل دفع مسار السلام خلال الفترة المُقبلة، وتحقيق الاختراق المطلوب فى عملية السلام. كما أكد المُنسق الأممى على أهمية دور مصر فى دعم التوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام المنشود فى المنطقة، وكذلك التقدير لمساعى مصر المستمرة لرأب الصدع الفلسطينى وتحقيق المصالحة الوطنية.