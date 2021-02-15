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أول صور لتطوير معهد الأورام بعد مرور أكثر من عام على الحادث الإرهابى

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يجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بعد قليل،  جولة تفقدية بالمعهد القومى للأورام التابع لإدارة الجامعة والكائن بمنطقة المنيل وذلك لمتابعة أعمال التطوير التى تمت بالمعهد منذ وقوع حادث التفجير فى عام 2019، إضافة إلى أعمال التطوير والتوسعات.

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وينشر اليوم السابع اول صور لتطوير المعهد القومى الأورام قبل الافتتاح الرئاسى للمستشفى بعد أعمال التطوير، وذلك بعد الحادث الإرهابى الذى شهده المعهد فى أغسطس 2019.

وتشمل أعمال التطوير بالمعهد القومى للأورام، إعادة تأهيل المبنى الرئيسى بعد حادث الانفجار الذى وقع فى أغسطس 2019، وإصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبى والواجهات الداخلية والخارجية، وأعمال إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقة الطوارئ، والمدخل الرئيس وإنشاء استراحة للمرضى، وإنشاء عيادات الكشف المبكر وعلاج الألم، واستراحة للأطباء إلى جانب تحديث المبانى الإدارية، فضلًا عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية للمبنى.

كما تشمل أعمال تطوير المعهد القومى للأورام، إعادة تاهيل المبنى الجنوبى وتطويره، وزيادة قدرته الاستيعابية، التى تضيف عدد 6 غرف عمليات و18 سرير رعاية مركزة و145 سرير للمرضى و110 كرسى علاج كيمائى يومى، ويبلغ حاليا متوسط عدد المرضى المترددين سنويًا على المعهد القومى للأورام، أكثر من 300 ألف مريض على العيادات الخارجية بالمبنى الرئيس، وأكثر من 95 ألف مريض على عيادات مستشفى الثدى بالتجمع الأول، وعدد دخول المرضى 6650 مريضا وعدد الأسرة الكلى بالمعهد حاليا 316 سريرًا.
 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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