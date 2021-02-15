5 أساقفة يشاركون في صلوات تدشين كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمحرم بك

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية احتفالية كنيسة القديسين مارجرجس والأنبا انطونيوس بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، بمناسبة صلوات التدشين التى تمت صباح اليوم.
وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم قداس تدشين كنيسة القديسين مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية.
شارك في الصلاة مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعدد محدود من أبناء الكنيسة مع تطبيق كافة القواعد الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد دشن أمس الأحد، كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة وعدد محدود من شعب الكنيسة.
وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مزار الشهداء الذي تم تجهيزه بالطابق الأرضي بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس القوى الأنبا موسى بحي المنشية في الإسكندرية، كما أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث تدشين الكنيسة، بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وبعض من كهنة الإسكندرية.
وتم أخذ صور تذكارية مع الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس موسى نبيل كاهن الكنيسة. وكذلك مع أعضاء مجلس الكنيسة.
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