وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بفتح غرفة العمليات والأزمات لمتابعة موجة الطقس...

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بمتابعة غرف الأزمات والعمليات بالمحافظات وعلي مستوي المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التى من المتوقع أن تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وطالب اللواء محمود شعراوي برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة ومن بينها المحافظات الساحلية الأخرى.

وكلف وزير التنمية المحلية ، المحافظين بموافاة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بتقرير دوري كل ساعتين إعتباراً من غدا الثلاثاء لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وأكد "شعراوى" علي ضرورة نشر معدات شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المحددة ضمن خطة مجابهة الأزمة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات .

وشدد اللواء شعراوي على ضرورة تواجد القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركرة المرورية بالشوارع، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .

وطالب الوزير المواطنين في المحافظات التي ستشهد سوء الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر عند النزول من منازلهم حرصاً على سلامتهم، مؤكدا أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات...كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى : رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )ورقم الخط الساخن : (15330 ) والبريد الإلكترونى : ([email protected] ) .