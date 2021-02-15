الأهلي ينهي اتفاقه مع علي معلول بشأن تمديد عقده حتى 2024

اقترب مسئولو الأهلي من تمديد عقد ظهير أيسر الفريق على معلول لمدة موسمين، حيث طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الإبقاء على قوام الفريق الاساسي لأطول فترة ممكنة، ومنهم على معلول فبدأت إدرة الأهلي رحلة التفاوض مع النجم التونسى لتمديد عقده.

وينتهي عقد معلول مع الأهلي فى 2022 وتوصل معه مسئولو النادى لاتفاق للتمديد حتى ينتهي 2024 وسيتم التوقيع رسمياً فى غضون الأيام المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية تمديد إدارة الأهلي عقود أكثر من لاعب، فى مقدمتهم، محمد الشناوى، على لطفي، محمد شريف، ديانج، وأكرم توفيق.

من ناحية أخرى، فسر محمد عمارة نجم النادى الأهلي السابق التصريحات التي أدلى بها عن على معلول بعد مباراة بايرن ميونخ الألماني، والتي أُسيء فهمها وقال محمد عمارة، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "على معلول لاعب كبير وأنا بحبه جدا وهو أخويا الصغير، وهو من أحسن اللاعبين اللى الأهلى تعاقد معهم في الجبهة اليسرى على مر التاريخ".

وأضاف عمارة، "لم أتهم على معلول بالهروب من المباريات بمونديال الأندية، واللفظ الكروى خاننى فى وصفى لعلي معلول، وأعتذر له إذا أساء فهمه، وأنا حزين لزعله وحقك عليا وأنت على رأسى من فوق".

وتابع محمد عمارة، "كان عندى طموح أننا نكسب البايرن؛ لأنه يوم الماتش كان مش في حالته، وكانت عنده فرصة عمره، ولو كان اللاعبون في حالتهم كان سهل جدا نخطف المباراة".

وأوضح محمد عمارة: "موسيمانى حتى الآن ناجح جدا مع النادى الأهلي ولكن عنده أخطاء وقناعات في بعض اللاعبين، وأتمنى أنه يغيرها، ولازم ديانج يكون في التشكيل الأساسى على حساب أي حد".