عمال مصر: الدولة صَمّدت أمام التحديات ببرامج حماية ومشروعات وفرت فرص العمل

أشاد مركز معلومات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمعلومات الرسمية الواردة اليوم الإثنين في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن إنخفاض معدل البطالة لـ 7.2% خلال الربع الرابع 2020،طبقًا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر – ديسمبر) لعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة 7,2% من إجمالي قوة العمل مقابل 7,3% فى الربع الثالث من عام 2020بانخفاض قدره 0,1 %، وبانخفاض قدره 0,8%عن الربع المماثل من العام السابق.

وأكد مدير مركز المعلومات عبدالوهاب خضر على تثمين مؤشر التراجع الذي يتابعه مركز معلومات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر- في إطار مهمته ورصده المستمر لملف العمل والعمال في مصر بكافة تفاصيله اليوميه- وأن ذلك يرجع إلى برامج الحماية الاجتماعية ،خاصة للعمالة غير المنتظمة ،وكذلك إقامة المشاريع القومية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى توفر فرص العمل ،والتركيز أيضا على ملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة خلال عملية تطوير المناطق العشوائية ،إضافة إلى استمرار عوده الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد إنهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئي التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،موضحًا أن أحدث المعلوماث أشارت إلى أن عدد المتعطلين سجل 2,166مليون متعطل بنسبة 7,2٪ من إجمالى قوة العمل (1,262مليون ذكور ،904 ألف إناث) مقــابـل 2,061مليون متعطل فى الربع الثالث 2020 بارتفاع قـدره 105 ألف متعطل بنسـبة 5,1٪، وبانخفاض قدره 163 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7,0٪.

وأوضح مركز معلومات "عمال مصر" أن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة فى ظل الظروف السيئة التى يمر بها العالم ككل،ففى الوقت الذى تشهد فيه دول عديدة متقدمة تراجعا فى اقتصادها ومعدلات النمو, لاسيما بعد أن ضربت جائحة كرونا الاقتصاد العالمى وأثرت سلبا على دول عدة ومنها الاقتصادات الكبرى مثل أمريكا والصين،تصمد مصر فى مواجهة العاصفة والتحديات الراهنة لتقود خطوات حثيثة نحو مساندة الشباب وتحسين مستوى الدخل والمعيشة ونشر ثقافة العمل الحر ودعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا من خلال تضافر كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, والذى بات يلعب دورا محوريا فى التنمية وفى تحفيز وجذب الشباب الذين يشكلون نحو 60% من المجتمع لاقتحام سوق الإنتاج والتصنيع والتصدير للخارج،وساهمت الدولة فى ضخ تمويلات لمشروعات الشباب من الذكور والإناث بنحو 29 مليار جنيه سواء مشروعات صغيرة أومتناهية الصغر، خلال 6 سنوات من 2014 وحتى عام 2020, أتاحت نحو 2 مليون فرصة عمل، فضلا عن حوالى 3 ملايين فرصة عمل أخرى وفرتها المشروعات القومية العملاقة بالدولة.