مجدي البدوي: العمال ضد تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة.. وعلى الكونجرس الدفاع عن حقوق المصريين في المياه

انتقد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية تصرفات الحكومة الإثيوبية والتي ترفض تقسيم المياه مع مصر بحجة أن "اتفاقية المياه" تم توقيعها مع مصر عام ١٩٠٥ فى ظل الاستعمار.

وقال البدوي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إن تصريحات وزير خارجية إثيوبيا جيدو أندارجاشيو التي تشدد على ملء سد النهضة في يوليو القادم مرفوضة من الشعب المصري وفي القلب منه العمال، وتؤكد أن إثيوبيا مستمرة في التعنت ورفض كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بتنظيم جريان الأنهار الدولية، رغم أن ذلك منافيا لكل الاتفاقيات الدولية وحقوق الجوار واتفاقيات الأنهار الدولية ويخالف أبسط القواعد الإنسانية، حيث تنظر إثيوبيا من خلال السد أنها المتحكم الأوحد في مصدر المياه وهو ما يدل على أنها تريد أن تحيا بمفردها دون النظر لحقوق الآخرين.

وطالب البدوى من اللجنة المنبثقة عن الكونجرس الأمريكى والتى ستبحث ملف حقوق الإنسان فى مصر أن تمارس دورها إذا كانت هدفها حقوق الإنسان، بالدفاع عن حق المصريين فى الحياة ومساندة مصر فى ملف سد النهضة حتى ينال المصريين حصتهم فى مياه نهر النيل، موضحا أن حقوق الإنسان ليست سياسية فقط وإنما مجموعة من الحقوق يأتى على رأسها حق الانسان فى الحياة وذلك إذا كان الكونجرس يبحث عن حقوق الإنسان فعلا.