مصدر مطلع: وفد مصري في طرابلس للتحضير لاستئناف التواجد الدبلوماسي بليبيا

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصدر مصري مطلع أن وفدا مصريا وصل إلى طرابلس الليبية، وذلك في إطار العمل على التحضيرات الفنية الخاصة باستئناف التواجد الدبلوماسي المصري في ليبيا خلال الفترة المقبلة.
وأكد المصدر - في تصريح اليوم الاثنين- أن الزيارة تتعلق بالإجراءات والترتيبات اللوجيستية الخاصة بعملية الإعداد للتواجد الدبلوماسي المصري، ودراسة توقيت عودة العمل بكل من السفارة المصرية بطرابلس والقنصلية المصرية في بنغازي.
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