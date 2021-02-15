نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن امتحانات الطلبة من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مساء الأحد، القرارات المتعلقة بشأن امتحانات الطلاب في الابتدائية والإعدادية، وطريقة تقييمهم عن الترم الأول وعودة الدراسة، وذلك بعد حالة من اللغط والجدل أثارت اهتمام أولياء الأمور، خاصةً عقب تداول ونشر معلومات غير صحيحة، عن قرارات ستتخذها الوزارة.

امتحانات الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي

وأعلن شوقي خلال المؤتمر الذي عقده اليوم، أن الطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي، والذين يصل عددهم إلى نحو 8 ملايين طالب وطالبة لن يتم امتحانهم ورقيًا، بينما يتم تقييم الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي عن طريق امتحانات ورقية، بواقع امتحان واحد كل شهر بواقع 4 امتحانات خلال الترم الثاني.

تبدأ امتحانات النقل من يوم 28 فبراير وتستمر حتى 5 من شهر مارس المقبل، ويكون الامتحان يوم الأحد 28 فبراير بالنسبة للصف الرابع الابتدائي، وسوف يتم امتحان طلبة الصف الخامس يوم الاثنين 1 مارس، ويوم الثلاثاء 2 مارس للصف السادس.

ويتم امتحان الطلبة في الصف الأول الإعدادي يوم الأربعاء 3 مارس، ويعقد امتحان الطلبة في الصف الثاني الإعدادي يوم الخميس 4 مارس.

وسوف يتم الامتحان للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، في كافة المواد في يوم واحد، وفق نظام الامتحان متعدد التخصصات الذي يشمل كل المواد، ويتضمن سؤال أو اثنين عن كل مادة في نفس الامتحان.

ويبدأ الترم الثاني في 10 من شهر مارس المقبل، بجدول حضور يوم في المدارس، حيث سيتم رفع الغياب، وللطالب حرية الدراسة عن بعد أو في المدرسة، ولن يتم عقد امتحانات للفصل لطلاب النقل في الدراسي الثاني، حيث سيتم الاكتفاء بعقد امتحان كل شهر يكون بديلا لامتحان نهاية الترم.

الامتحان والتقييم في الشهادة الإعدادية

وتم ضم امتحان الترم الأول مع امتحان الترم الثاني، في نهاية العام الدراسي بالنسبة لطلبة الشهادة الإعدادية، وسوف يتم عقد الامتحانات ورقيًا من خلال لجان.

وأعلن الوزير، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، سوف تكون في المدارس وبشكل إاكتروني، من خلال لجان ومراقبين، على أن تبدأ يوم 27 فبراير، وسيكون هناك يوم للصف الأول وآخر للصف الثاني، وحتى نهاية جدول الامتحانات، وسوف يتم احتساب درجات النصف الأول للطالب، على أساس درجات المواد.

ويقيم الطلاب خلال التيرم الثاني من خلال عقد امتحان واحد في نهاية كل شهر، من الترم الثاني،عن طريق التابلت، بحيث يكون هناك امتحان نهاية مارس وإٔبريل ومايو، ويكون مجموع الامتحانات الثلاثة، هو مجموع درجات الطالب بالفصل الدراسي الثاني.