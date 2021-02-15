ترددات مجموعة قنوات بي ان سبورت beIN Sports HD 2021 نايل سات

كوبا أمريكا 2020 تردد قنوات بي إن سبورت

وتمتلك شبكة قنوات bein مجموعة من الباقات الأخرى للأفلام والمسلسلات بالإضافة للباقة الرياضية، وفيما يلي يقدم موقع دوت الخليج قائمة بترددات مجموعة قنوات bein: عبر النايل سات:



beIN SPORTS HD1-beIN SPORTS HD2-beIN SPORTS HD3-beIN SPORTS HD4-beIN SPORTS HD2 MAX- beIN SPORTS HD3 MAX: التردد 11013 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل استقطاب الموجة أفقي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 معدّل تردد الموجة 8PSK

beIN SPORTS HD5-beIN SPORTS HD6-beIN SPORTS HD7-beIN SPORTS HD8-beIN SPORTS HD9-beIN SPORTS HD التردد (ميجا هرتز) 11054 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل استقطاب الموجة أفقي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 معدّل تردد الموجة 8PSK beIN SPORTS HD10-beIn News-beIN SPORTS HD1 MAX-beIN SPORTS HD4 MAX التردد (ميجا هرتز) 12604 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل استقطاب الموجة أفقي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 معدّل تردد الموجة 8PSK عبر قمر سهيل beIN SPORTS HD1- beIN SPORTS HD2- beIN SPORTS HD3- beIN SPORTS HD4- beIN MOVIES HD1- beIN SERIES HD2 التردد (ميجا هرتز) 11547 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل استقطاب الموجة عامودي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 معدّل تردد الموجة 8PSK beIN SPORTS HD5-beIN SPORTS HD6-beIN SPORTS HD7-beIN SPORTS HD8-beIN SERIES HD1-beIN SPORTS HD1 MAX التردد (ميجا هرتز) 11585 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل استقطاب الموجة عامودي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 معدّل تردد الموجة 8PSK

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