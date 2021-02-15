هشام يكن يكشف لتحيا مصر نقاط ضعف باتشيكو

أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق أن البرتغالي جايمي باتشيكو مدير فني الزمالك مدرب جيد لكنه يملك بعض نقاط الضعف خاصةً في الجزء الأخير من المباراة .

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "جايمي باتشيكو مدرب جيد ولكنه يملك نقاط ضعف مثله مثل أي مدرب".

وتابع: " مشكلة جايمي باتشيكو هي العشرون دقيقة الأخيرة من زمن المباراة".

وأضاف: " لا يجب أن تكون متأخرا في النتيجة أو تكون المباراة متأزمة معك وتدفع بأولى تبديلاتك في الدقيقة ٨٠، وأحيانا تكون تبديلات غير موفقة".

وضرب نجم الزمالك السابق مثالا بمباراة الزمالك وغزل المحلة والتي خسرها الفريق بنتيجة 2-1، وأشار هشام يكن إلى أن نزول لاعب مثل إسلام جمال كان تبديلا خاطئا".

وقال يكن: "لم يكن عليه أن يسحب صانع الأألعاب الوحيد في الفريق ويدفع بإسلام جمال، وهذا كان أحد الأخطاء التي قلبت المباراة رأسا على عقب، وأفقدت الزمالك ثلاث نقاط هامة".

وتابع: "الزمالك لا يجب أن يخسر نقاط من الفرق صاحبة المراكز المتأخرة مع احترامي لغزل المحلة، لكن تلك النقاط السهلة، هي التي تضيع الدوري من الزمالك في كل موسم".

أخر مباريات الزمالك كانت أولى مواجهاته بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، والتي تعثر فيها بتعادل سلبي أمام فريق مولودية الجزائر.

على الجانب الىخر من نفس المجموعة فاز فريق الترجي التونسي بنتيجة 2-0 على فريق تونجيث السنغالي، مما وضعه في صدارة المجموعة الثالثة التي جاء ترتيبها كالآتي:

الترجي 3 نقاط

مولودية الجزائر نقطة

الزمالك نقطة

تونجيث 0 نقاط

وكانت آخر مواجهات الزمالك بالدوري أمام فريق الاتحاد السكندري والتي فاز فيها بنتيجة 2-0، وبهدفين لكلا من أحمد السيد زيزو في الدقيقة 60، ويوسف أوباما بالدقيقة 77.