أزمة كبرى تواجه جماهير الأهلي بسبب ليفربول وبرشلونة !!

يلعب الأهلي غدا أولي مباريات في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويستضفيف فريق المريخ السوداني، علي ملعب القاهرة الدولي، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة مساء بتوقيت مصر.

ويصادف غدا الثلاثاء أولي مواجهات دور ال16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويلعب فريق برشلونة الإسباني أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وستقام المباراة علي ملعب الكامب نو، أما المباراة الثانية ستكون لايبزيج الألماني ضد ليفربول الإنجليزي، وستقام المباراة علي ملعب بوشكاش أرينا، بسبب الإجراءات الإحترازية في ألمانيا وعدم السماح لأي فريق من إنجلترا التواجد هناك، وستقام المبارتين في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.

الأزمة هناك تواجة عشاق كرة القدم المصرية بشكل عام، فمن المعروف دائما أن مباريات الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أوروبا يتم مشاهدتها خارج المنازل بسبب بثها عبر القنوات المشفرة ويتم مشاهدتها في الكافيهات، ويتعارض توقيت مباراة الأهلي مع مباريات دوري أبطال أوروبا، فهناك من يريد مشاهدة الأهلي أولا، وهناك من يشجع برشلونة ويريد مشاهدة مباراة الفريق، وأخيرا مباراة ليفربول والتي سيكون لها إهتمام كامل بسبب تواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول، ويكون التواجد من أجل مشاهدة أهدافة خلال المباريات.

تكرر هذا الأمر كثيرا بين الأندية الثلاثة التي تمتلك شعبية جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، فجمهور الأهلي يريد مشاهدة مباراة فريقة فقط حتي لو كانت في بطولة الدوري المصري، ولا ينظر لأي مباراة أوروبية أخري، وهناك قطاع عريض من مشجعي برشلونة داخل مصر وستكون المشكلة أمامهم في مشاهدة المباراة، خاصة أن هناك مباراة ليفربول، والتي سيكون لها الإهتمام الأكبر بعد مباراة الأهلي بسبب نجم الريدز محمد صلاح.

أصحاب الكافيهات هم الخاسرون من تعارض توقيت المباريات في وقت واحد، لأنهم يعرفوا جيدا لو أن كل مباراة كانت في يوم مختلف أو توقيت مختلف كان هذا سيعود بالنفع المادي الكبير بسبب تواجد مشجعي الثلاث فرق في أوقات متفرقة وليس في وقت واحد، وذلك سيكون له خسائر مادية كبري وأيضا مشاكل من جانب المشاهدين، لأنه من الصعب التوافق علي مشاهدة مباراة واحدة من المباريات الثلاثة الكبري، بسبب قوة وحماس المشجعين لدي كل فريق.

إذا نظرنا لأهمية المباريات فستكون مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان ستنال المشاهدة الأكبر بسبب تواجد نجوم كبار داخل كل فريق وعلي رأسهم ليونيل ميسي وكليان مبابي، وثاني المباريات أهمية هو لقاء ليفربول ولايبزيج وأهميتة ستكون بسبب تواجد محمد صلاح في المباراة فقط، ولكن إذا كانت بدايتة علي مقاعد البدلاء فستهدأ الأزمة قليلا، أما مباراة الأهلي والمريخ ستنال الإهتمام الأقل لأن جميع التوقعات ترشح الأهلي للفوز بالمباراة خاصة بعدما قدم مستويات متميزة في بطولة كأس العالم للأندية والفوز بالميدالية البرونزية.

الجمهور لا ينظر للمباريات الأكثر أهمية ولكن الترتيب يكون بحسب النادي الحائز علي المكانة الأقرب في القلب، ومن المؤكد ستكون المباريات ممتعة ولكن المشكلة هي أي مباراة سيتم مشاهدتها خاصة أن مباراة الأهلي سيتم نقل الشوط الأول بكل سهولة بسبب عدم تعارض الأوقات المختلفة للمباريات، وبداية الأشواط الأولي لبطولة دوري أبطال أوروبا ستبدأ الزمة الكبري، والحل الأقرب هو فوز الأهلي في شوط المباراة الأول بنتيجة مريحة من أجل ترك المباراة ومشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا.