طبيب يلقي بنفسه في نهر النيل.. "تفاصيل الواقعة"

أضحت التقلبات والأزمات المادية والعاطفية التي يواجهها المواطن المصري خلال يومه مصدر للطاقة السلبية التي من شأنها أن تكن الخيط الرفيع الذي يدخل منه الإكتئاب ليتملك الروح والنفس البشرية، ومن هنا تبدأ سلسلة جديدة من التحديات التي ينتصر فيها طرف واحد إما التغلب على تلك الشعور أو الإنتكاسة التي لها أن تُدخل صاحبها في العديد من الكوارث.

شهدت المنصورة واقعة غريبة من نوعها، إذ ألقى طبيب رمد باقة من الورود في نهر النيل من أعلي كوبري طلخا، وماهي إلا دقائق وبادر بالإنتحار ليلقي نفسه وراء الورود.

طبيب ينتحر في المنصورة

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بالقاء شاب نفسه فى نهر النيل من أعلي كوبري طلخا.

وسرعان ما انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة، وتبني أنه طبيب يدعي أحمد مرعي رمضان يبلغ من العمر31 عامًا، مقيم قرية تمد الحجر التابعة لمركز السنبلاوين.

شهود عيان على واقعة الإنتحار

كشف شاهد عيان للواقعة، بأنه شاهد الطبيب بالقاء بوكية ورد من أعلي كوبري طلخا ، ثم قام بالقاء نفسه فى النيل ، وتجري المباحث التحقيقات لكشف أسباب الحادث، وعن إذ كان الحادث بسبب صدمه عاطفية، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.