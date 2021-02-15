البدرى فرغلى.. رحيل إمام العمال الثائر الذى هز عرش الفاسدين

البدرى فرغلى، توفى منذ قليل القيادى العمالى المخضرم، وعضو مجلس النواب السابق، البدرى فرغلى، عن عمر يناهز 1947، ومن المنتظر أن تعلن أسرته مكان وتوقيت الدفن.

البدرى فرغلى.. البداية

رحلة ممتدة ومليئة بالتحديات سار بها القيادى المناضل البدرى فرغلى، الذى دفع بقضايا العمال وأصحاب المعاشات على طاولة المسئولين لسنوات، مرة مطالبًا بحقوقهم وأخرى ناقدًا وثائرًا.

ينتمى القيادى العمالى البدرى فرغلى إلى أسرة فقيرة، فهو مواليد عام 1947، بمدينة بورسعيد، وكان والده يعمل بالشحن والتفريغ فى الميناء.

البدرى فرغلى.. مواقف وطنية

اتخذ البدرى فرغلى منذ بدايته السياسية موقف المعارض المطالب بحقوق العمال، والساعى إلى تحقيق طموحاتهم فى حياة أفضل، وكان يتسع دوره فى البرلمان فقد قدم خلال ثلاثة دورات متتالية، منذ عام 1990 حتى 2005، العديد من الأسئلة والاستجوابات مقدمة إلى الحكومات.

البدرى فرغلى.. الفقر ملازمنى

"أنا الفقر ملازمنى"، كانت تلك هى جملته الصادمة والشهيرة، والذى أطلقها فى وجه أحد الوزراء عندما، قال له الوزير يمكنى أن انقلك من فئات إلى عمال، ليرد عليه البدري قائلًا:" لية هو حضرتك سيدنا سليمان"، ولم يتوقف فرغلى عند هذا الحد، بل رد على الوزير مرة أخرى عندما قال له " أنت غاوى فقر"، ليجيب القيادى العمال:" أنا ربنا خلقنى كده، وهاموت كده، الفقر ده صديقى".

البدرى فرغلى.. قضية التأمينات

تصدى البدرلى فرغلى إلى العديد من المواقف العمالة وقضية التأمينات، وفى مقدمتها قضية المعاشات، وذلك عندما أكد أن أصحاب المعاشات لا يتقاضون فوائد على الإطلاق، إنما يتلقون المعاشات الخاصة بهم من مجموع الإيرادات واشتراكات التأمينات، حيث رأى أن ذلك سبب عجز فى رفع المستوى الاجتماعى لأصحاب المعاشات بسبب تراجع العوائد.

من مواقفه البارزة بشأن أموال المعاشات، عندما واجه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، وتأكيده بشأن انخفاض أموال المعاشات إلى 50% فى ثلاثة شهور بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وذلك خلال عام 2017.

النائب السابق البدرى فرغلى، وقف موقفًا صلبا بشأن عمليات التهريب التى تجرى فى محافظة بورسعيد، حيث أكد أكثر من مرة أن عمليات التهريب ساهمت فى تدمير الاقتصاد المصرى، ويتم تضليل الجهات المسئولة بأرقام غير حقيقية.

ظل القيادى العمالى، البدرى فرغلى، طوال حياته مجاهرًا بمطالب العمال، ومناصرًا لهم، كما أنه كان مثقفًا وملمًا بكل ما يتطرق إليه أو يتناوله.