رضا البلتاجي يكتب: دروس عزل خالد ابن الوليد

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)،،، كثيرا ما كنت استند إلى هذه الآية الكريمة من كتاب الله لأحاجج المتشددين بأن رحمة الله تسع كل مخلوقاته وهم على اصرارهم ان الجنة لنا نحن فقط،،، اليوم خرج علينا الشيخ خالد الجندى ابن الأزهر ليؤكد ان رحمة الله تشمل البوذى والكافر ،،،،،، التنوير كل يوم يكسب أرض جديدة



مفيش حد بيموت من الجوع





مفيش حد بيموت من الجوع ومحدش بينام من غير عشا ،،، جملتان اتربينا عليهما وسمعناها وكررناها. كتير ،،،، لا هناك ناس كتير بتموت من الجوع وناس كتير بتنام من غير عشا ،،،، على الاقل بتموت من امراض ناتجة عن الجوع ... على كده يقينا الصدقة والاطعام هما افضل العبادات

مش الرسول قال (ليس منا من بات شبعان وجاره جائع )؟



ذكرى وفاة زكريا احمد

زى النهاردة من خمسين سنة مات زكريا احمد واحد من اعظم الملحنين العرب ,,,,

بدأ التلحين لام كلثوم عام 1931 لحن لها تسعة أدوار ولحَّن الكثير من أغاني أفلامها مثل الورد جميل، غني لي شوي شوي، ساجعات الطيور، قولي لطيفك. كما لحن لها في الأربعينيات عدداً من الأغاني الكلاسيكية الطويلة التي صارت علامات فارقة في تاريخها مثل الآهات، الأمل،،،،أهل الهوى، الحلم ،،،،، حبيبى يسعد أوقاته واجمل ألحانه انا فى انتظارك من كلمات الجميل البسيط بيرم التونسى ومنها المقطع الرائع الشهير ،،،

اتقلب، علي جمر النار

واتشرد، ويا الافكار

النسمه، احسبها خطاك

والهمسه، احسبها لقاك

على كده اصبحت وأمسيت وشافونى وقالوا اتجنيت ،،، ياريتنى عمرى ما حبيت ،،

رحمة الله على الجميع



مشكلة الإخراج في المباريات





مباراة كرة يد بين سيدات الاهلى متصدر المسابقة مع الزمالك قمة فى الاثارة والمتعة لفتيات معظمهن فى بداية العشرينيات ادرك فيها الزمالك هدف التعادل فى الثانية الاخيرة فى وقت كان الاهلى متقدما من البداية ،،،، للاسف مخرج التليفزيون كان بينقل ماتش تانى واعلن توقيت مختلف عن توقيت ساعة الصالة فشتت المشاهد حتى تنبه المعلق واعلن نهاية المباراة ،،،، مايصحش كده



أين علي عبدالعال؟





عندما قرر عمـر ابن الخطاب عزل خالد رضي الله عنهما عام 13هـ وسواء أكان هذا عزلاً عن ولاية أم كان عزلاً عن إمرة جيش وجهاد؛ فقد كان قبول خالد ورضاه تجاه هذا الأمر وهو الذى دانت له الأرض شرقها وغربها ولم يهزم فى معركة خاضها وهذا العزل ربما يُعدُّ من الأحداث المهمة تاريخياً وفيه آلاف العبر والدروس وهو يقبل راضيا ان ينزل إلى درجة جندى ،،،، تخيل نفسك رئيس مجموعة فى بنك وعملت طفرات والكل يشهد لك بالتفوق والتميز وتنتظر تبقى رئيس بنك ومرة واحدة تبقى مدير إدارة او موظف شباك ومع هذا تقبل الوضع حفاظا على الكيان وعلى هذا ارى ان غياب د على عبد العال عن المشهد وانقطاعه عن الجلسات أمرا غير مقبول ويجب أن ياخد قرار سريع وحاسم ،،، الاقتداء بخالد او الاستقالة