مروة عيد عبدالملك ترد على حملة التنمر المستمرة ضدها برسالة قوية

دعم مروة عيد عبدالملك هاشتاج تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بعد تعرضه لحملة موسعة من التنمر على مظهرها من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذي كان من شأنه احتلال اسمها قائمة الأكثر تداولًا في مصر بعدما لاقت دعم العديد من النشطاء.

مروة عيد عبدالملك تتعرض للتنمر على السوشيال ميديا

نشرت عدد من الصفحات التابعة لجماهير نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات حملت عبارات تنمر على اللاعبة مروة عيد عبدالملك، بحجة أنها دائمة التنمر على شيكابالا، نجم القلعة البيضاء.

مروة عيد عبدالملك ترد على المتنمرين عليها

ردت اللاعبة مروة عيد عبدالملك، على حملة التنمر الموجهة لها، قائلة: "محدش فينا بيختار شكله ولا اهله ولا لونه ولكن بنختار مستقبلنا ونسعى اننا نغيره ل الأحسن ف مش واحد زيك بفكره المتخلف هيفكر يهدنى بكلام فيه تنمر على شكلى وصوتى ولونى دى حاجه بتاعت ربنا.. مش كلام واحد تافه زيك هيفرق مع واحده بقالها 11 سنه ف الغربه عشان تعمل ل نفسها اسم وتاريخ وتخلى الناس تتكلم عنها واكون اول بنت مصريه تحترف وكابتن فريق ل نادى اوروبي".

واستطردت مروة حديثها قائلة: "وبكل اراء مدربينى ونجوم مصر انى احسن لاعبه ف تاريخ مصر وده بفضل ربنا وكرمه عليا ومجهود سنين.. مش شويه كوميكس وتنمر هيقلل منى او هيهدنى انت ماتعرفش انا عديت ب ايه ف حياتى عشان اوصل ل اللى ربنا كرمنى بيه ده النهارده".

وأضافت: "كلامكم ده يقوينى اكتر ويرفعنى ل فوق عشان بدوس عليه وبحطوا تحت رجلى ، كلامكم ده حافز ليا انى بقالى سنين بعافر ضد فكركم المتخلف والمتطرف قصاد اى حد يخالفك ف الرأى فكرة التنمر والتحرش بتجرى ف عقولكم المتخلفه وفي دمكم ونفوسكم المريضة، ربنا مش هيدينى كل حاجه انا راضيه ب شكلى وجسمي واسلوبى وحياتى ومبسوطه الحمدلله ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال ، ما ربنا مش هيخلينى احسن لاعبة ف تاريخ مصر وكمان هيخلينى شبه نانسى عجرم كده يبقى فاضل اتجوز توم كروز وابقى قفلت اللعبه".

السوشيال ميديا تساند مروة عيد عبدالملك

ساند الجمهور اللاعبة مروة عيد عبدالملك، لاعبة الأهلي السابقة لكرة اليد، والمحترفة في صفوف فريق نيس الفرنسي في الوقت الحالي، حيث تنوعت التعليقات مؤكدين أنها بطلة تستحق الدعم.