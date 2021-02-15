التجمع: نبارك مبادرة الأغلبية لتعديل اللائحة بما يخضع رواتب النواب للضرائب

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عاطف مغاوري، مباركته لما أعلنه رئيس الأغلبية أشرف رشاد من تعديل مرتقب على لائحة النواب، بما يخضع رواتب النواب للضرائب، وأن الأمر ذاته محمود في لائحة مجلس الشيوخ.

وقال مغاوري خلال الجلسة العامة التي يرأسها المستشار حنفي جبالي: أبارك مقترح الأغلبية ونؤيده ونثمنه، ونرى أن عدم إعفاء النواب من الضرائب أمر مطلوب وضروري، والتعديل في لائحتي النواب والشيوخ يجب أن يتم بما لايعفي نواب البرلمان من الضرائب.

وكان قد تبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفاءهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.

وقد عبر النواب عن تأييدهم لما ذهب إليه رشاد بالتصفيق عقب إعلانه تقدمه بمقترح لتعديل لائحة النواب، ليقول بعدها رشاد: الشعب المصري ينتظر من النواب أكثر من ذلك، وعلينا ألا نخضع للضرائب فقط، وإنما أن نجود بما هو أكثر من ذلك.

