سيارة- ارشيفية
ينشر موقع دوت الخليج الاخباري ثمن رسوم ترخيص السيارات الجديدة حيث ازدادت العمليات البحثية عبر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حالة الجدل التي لازالت مستمرة حول مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة.
سعر رسوم ترخيص السيارات الجديدة
وافق البرلمان المصري في الجلسة العامة التي عُقدت لمناقشة مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة، على نص المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على زيادة سنوية على رسوم تراخيص السيارات، حيث تبلغ هذه الزيادة بنسبة 6% من اصل قيمة الرسوم المفروضة، وشهدت المناقشات اعتراض بعض النواب في البرلمان على هذه الزيادة السنوية.
ووفقًا لنص المادة الأولى من مشروع قانون المرور يُزاد الرسم المحدد فئاته بالجدول المرفق، وذلك على أساس سنوي وبنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
شروط ترخيص السيارات طبقًا للقانون المرور
- سداد الضرائب والرسوم المقررة طبقا للسعة اللترية للسيارة.
- دفع التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
- استيفاء السيارة شروط الأمن والمتانة.
- يشترط من تركيب GPS في السيارة
- يشترط وضع ملصق إلكتروني على السيارة، ومن لا يضع الملصق تطبق عليه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
خطوات تجديد رخصة السيارة
- شراء ملف التجديد من المرور بحسب المدة التي ترغب في تجديدها
- أخذ بصمة موتور وشاسية السيارة من خلال المهندس المختص.
- اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، في حالة عدم تحقيق ذلك تكون ملزم بشراء طفاية جديدة وسعرها 300 جنيه.
- مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث سعرهم 125 جنيه مع تسديد رسوم 30 جنيه.
- التوجه لشباك تجديد الرخصة بعد تجهيز أوراق ملف التجديد.
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