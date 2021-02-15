ثمن رسوم ترخيص السيارات الجديدة

ووفقًا لنص المادة الأولى من مشروع قانون المرور يُزاد الرسم المحدد فئاته بالجدول المرفق، وذلك على أساس سنوي وبنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

- سداد الضرائب والرسوم المقررة طبقا للسعة اللترية للسيارة.

- دفع التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.

- استيفاء السيارة شروط الأمن والمتانة.

- يشترط من تركيب GPS في السيارة

- يشترط وضع ملصق إلكتروني على السيارة، ومن لا يضع الملصق تطبق عليه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

خطوات تجديد رخصة السيارة

- شراء ملف التجديد من المرور بحسب المدة التي ترغب في تجديدها

- أخذ بصمة موتور وشاسية السيارة من خلال المهندس المختص.

- اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، في حالة عدم تحقيق ذلك تكون ملزم بشراء طفاية جديدة وسعرها 300 جنيه.

- مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث سعرهم 125 جنيه مع تسديد رسوم 30 جنيه.

- التوجه لشباك تجديد الرخصة بعد تجهيز أوراق ملف التجديد.