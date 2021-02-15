رئيس اتحاد الكرة يكشف: هل سيتم إلغاء تقنية الفيديو في الدوري ؟

عقد المهندس أحمد مجاهد - المكلف برئاسة اللجنة التي تدير شؤون اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" – مؤتمرا صحفيا صباح اليوم، كشف فيه العديد من الأمور والقرارات التي اتخذتها اللجنة الثلاثية منذ توليها المسئولية خلف للجنة عمرو الجنايني.

وقال أحمد مجاهد: "تقبلنا النقد في الفترة الماضية، ونتفهم رسائل وسائل الإعلام، كان لابد من العمل السريع في اتحاد الكرة ومن الطبيعي ان يكون هناك آثار جانبية".

وتابع: "أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي سيكون لهما شأن كبير في الإدارة الرياضية محليا وأفريقيا ودوليا".

وعن ما أذيع في وسائل الإعلام المصرية عن نية مبيتة لإلغاء تقنية الفار، قال مجاهد: " لم يكن هناك اي نية لإلغاء تقنية الفيديو، وما أثير عن ذلك غير صحيح".

وتابع: " الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو طالبت بمستحقات مالية، وعند الصرف لم يكن هناك عقد يتم الصرف وفقا له، وعقدنا جلسات مع الشركة لتصحيح المشروع".

وأكمل: " عقدنا جلسة مع الشركة الأم، وأبدوا تفهمهم لعدم الالتزام بما جاء في العقد، ووعدوا بتصحيح المشروع، والشركة كانت حريصة على استكمال ودعم مشروع تقنية الفيديو، حرصا على شكلها العام".

وعن الأزمة الشهيرة لمنتخب الشباب، قال: " بدأنا العمل بقضية منتخب الشباب وما حدث في تونس، ومنتخب الشاطئية كان لديه بعض حالات كورونا كذلك في السعودية، وقمنا بتعديل بعض المسابقات بقدر الامكان".

وأكد أحمد مجاهد أن عدم رضا بعض الأندية عن الأداء التحكيمي وارد سواء كان عدم الرضا ذلك عن حق أو غير حق، كما أشار إلى أن اللجنة قامت بصرف المستحقات المتأخرة للحكام، بالإضافة إلى ٣٠ مليون جنية للشركة المنفذة لمركز المنتخبات التي كانت تهدد بفسخ العقد.

كشف مجاهد أيضا عن حفل سيقيمه الاتحاد للاحتفال بمأويته وأنه سيكون هناك كتاب وفيلم وثائقي ومباريات استعراضية للاحتفال بالمئوية وسيتم الاعلان عن ذلك في حينه.

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وأكد رئيس الاتحاد أن تم تقديم تقرير لرئاسة الوزراء لاجراء الانتخابات، وقرارات الحكومة بتأجيل الجمعيات العمومية للفيفا وأن الاتحاد حاول عمل مؤامة دون احراج لأي طرف، ولضيق الوقت تفهم الفيفا الأمر

وعن دعم هاني أبوريدة في انتخابات الفيفا قال: " هناك دعم كامل من الدولة للمهندس هاني أبوريدة في انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا، وسيكون هناك وفد من اتحاد الكرة لمساندته".

وختاما أشار مجاهد إلى أن الاتحاد لم يتلقى أي أموال حتى الآن من الشركة الراعية له.