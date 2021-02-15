إعفاء 5 وزراء تونسين من مناصبهم لإثارة الشكوك حولهم

في نبأ عاجل، كشفت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، صباح اليوم الإثنين الموافق 15 فبراير 2021، أن رئاسة الحكومة التونسية أعلنت أن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أعفى عددًا من الوزراء من مهامهم الرسمية.



أسماء الوزراء التونسيين المعفين من مناصبهم

وأوضحت الحكومة التونسية أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم في إطار الدستور، وهم: محمد بوستة وزير العدل، سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

5 وزارات تونسية بدون وزير

رئيس تونس: هناك وزراء تحوم حولهم الشكوك و كان الرئيس التونسي أعلن أن عددًا من الوزراء الجدد تحوم حولهم شبهات، وإن القانون الداخلي لمجلس الوزراء ليس دستورا ويمكن تغييره بما يتناسب مع الوضع الحالي لتشكيل حكومة وطنية، فيما اقترح عدد من النواب سحب الثقة من هؤلاء الوزراء.

كما تم تكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة، وهم:وزارة العدل حسناء بن سليمان، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم، وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.