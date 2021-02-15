المحكمة ترفض الإستنئاف على حبس هدير الهادي وتغرم المدعي 10آلاف

هدير الهادي - ارشيفية
رفضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الإثنين، الطلب المقدم في استئناف المتهمة هدير الهادى على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفجور، وتغريم المدعي المدني 10 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.
أكد الدكتور عصام الطباخ محامي المتهمة، أن المدعي بالحق المدني يهدف إلي إطالة أمد النزاع، لافتًا إلى أنه ينتظر تحديد جلسة عاجلة للمرافعة الختامية التي من الممكن أن تشهد براءة موكلته حسب قوله.
هدير الهادي فتاة التيك توك
كانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.
وفي وقت سابق، ألقت مباحث الآداب، القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادى، فى شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.
وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.
حملة القبض على فتيات التيك توك
شهدت الفترة الماضية القبض على عدد كبير من فتيات التيك توك بتهمة التحريض على الفسق والفجور، حيث كانت من ضمنهم الطالبة حنين حسام التي تم إطلاق سراحها منذ أيام قليلة، ومودة الأدهم، وهدير الهادي وغيرها.
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