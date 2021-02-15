المحكمة ترفض الإستنئاف على حبس هدير الهادي وتغرم المدعي 10آلاف

رفضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الإثنين، الطلب المقدم في استئناف المتهمة هدير الهادى على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفجور، وتغريم المدعي المدني 10 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.

أكد الدكتور عصام الطباخ محامي المتهمة، أن المدعي بالحق المدني يهدف إلي إطالة أمد النزاع، لافتًا إلى أنه ينتظر تحديد جلسة عاجلة للمرافعة الختامية التي من الممكن أن تشهد براءة موكلته حسب قوله.

هدير الهادي فتاة التيك توك