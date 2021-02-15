عروض خارجية تهدد مستقبل علي معلول مع الأهلي

تلقى علي معلول، لاعب الأهلي والمنتخب التونسي، العديد من العروض الخليجية، خلال الفترة الأخيرة، من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء، لاسيما وأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية العام من المقبل، وحينها يستطع الرحيل مجانا.

وعلم دوت الخليج أن إحدى شركات التسويق جلبت لعلي معلول، ظهير أيسر الفريق الأحمر،عرضين خليجين، أحداهما إماراتي، والأخر سعودي، يأتى هذا الإهتمام بعد تألق الدولي التونسي مع الأهلي والمنتخب المصري خلال الأعوام السابقة.

علي الجانب الأخر، ومع تدوال الأنباء عن تلقي التونسي لعدة عروض خليجية، أستقر الأهلي علي تجديد عقد اللاعب وتمديده، قبل إنتهاء عقده بفترة كبيرة، خوفا من تكرار سيناريو عبدالله السعيد وأحمد فتحي مع الأهلي.

معلول يجدد تعاقده مع الأهلي

وأقترب مسئولي المارد الأحمر من تجديد عقد اللاعب التونسي لمدة موسيمين أضافيين لينتهي عقد علي معلول مع الأهلي أخر عام 2024.

وتشهد الفترة القادمة التوقيع الرسمي بعد الإتفاق علي كافة بنود التعاقد، والتي من بينها زيادة عقد اللاعب تقديرا لمسيرة اللاعب داخل جدران القلعة الحمراء، وكذلك لمنع أي فرصة تشتيت للتونسي بشأن العروش الخارجية المغرية ماليا.

يذكر أن علي معلول عقده ساري مع القلعة الحمراء حتى نهاية عام 2022 بعد تجديد اللاعب لتعاقده مع الأهلي، في 2019-2020 ولمدة موسيمين أيضا.

وكان علي معلول قد أنضم للقلعة الحمراء في صيف 2016 قادما من الصفقاسي التونسي، بصفقة كلفت إدارة المارد الأحمر حوالي 700 ألف دولار حينذاك، جاء تعاقد الأهلي مع الدولي التونسي بعد حاجة الفريق الأحمر لظهير أيسر في ظل تواضع أداء حسين السيد وصبري رحيل في هذا التوقيت.

وأستطاع علي معلول منذ إنضمامه للقلعة الحمراء، كسب ثقة الإدارة الفنية لجميع الأجهزة التي تولت تدريب المارد الأحمر في تلك الفترة، كما حافظ علي حجز مكانه أساسيا في تشكيلة المنتخب التونسي حتي الأن.

موعد مباراة الأهلي والمريخ والقنوات الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني، في تمام التاسعة من مساء غد، الثلاثاء، علي استاد القاهرة، في إولى مباريات المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحاول الأهلي الحفاظ علي اللقب بعدما حققه الموسم الماضي علي حساب الزمالك في نهائي البطولة بنتيجة هدفين مقابل هدف.