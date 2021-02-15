خاص ل دوت الخليج: رئيس الوزراء يجتمع مع رؤساء اللجان بالبرلمان.. غدا

قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، وجه دعوة رسمية للقاء رؤساء اللجان النوعية الـ25 لمجلس النواب، غدا الثلاثاء، وذلك في إطار التواصل الفعال بين السلطة التنفيذية والتشريعية للنقاش والحوار بجميع الملفات التى تشغل المواطن وتضعها الحكومة علي عاتقها بالتنسيق مع مجلس النواب .
رئيس مجلس الوزراء يتلقي اللجان النوعية بمجلس النواب
يأتي ذلك بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم بهيئي لجنة الإسكان والإدارة المحلية، للنقاش والحوار بشأن اشتراطات البناء، وهو الملف الذي يشغل بال المواطن خلال الفترة الأخيرة، وتداعياته علي الواقع المصري بعد إشكاليات مخالفات البناء التى تواجهها الدولة المصرية بصرامة.
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