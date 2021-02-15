بعد موافقة المجموع..غدا الإقرار النهائي للائحة الشيوخ ووزير العدل يعتذر عن الحضور

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى خلال جلسته العامة اليوم فى المجموع على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وأعلن المستشار جبالى تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة الغد، ليقرر رفع الجلسة للغد.

أعلن المستشار حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب، أن المستشار عمر مروان ، وزير العدل، أعتذر عن حضور جلسة الغد لظروف طارئة ، والتى كان مقررا أن يلقى فيها الوزير بيان أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة

لائحة مجلس الشيوخ

.وأضاف رئيس مجلس النواب :"غدا سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018" ، كما سيتم مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها ، مطالبا النواب بالالتزام بحضور جلسة الغد للتصويت على مشروعات القوانين.

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