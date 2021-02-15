صور.. محافظ الإسكندرية: تلقينا 6 آلاف اتصال للاستفسار عن كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تكريمه، اليوم الإثنين، فريق عمل غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا وفرق المرور الطبية، لجهودهم خلال الفترة الماضية فى مواجهة جائحة كورونا. ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى فريق غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا، وفرق المرور الطبية، وجميع من شارك وما زال يشارك فى إدارة أزمة كورونا بالمحافظة. وأضاف الشريف: "نعلم جيدًا حجم المسؤولية التى حملتوها على عاتقكم فى تلك الفترة الحرجة منذ بداية أزمة كورونا، وأنتم بالفعل على قدر المسؤولية وأثبتم للعالم أجمع أنكم جنود فى خدمة الوطن". حضر التكريم كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب الصيادلة بالإسكندرية، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

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