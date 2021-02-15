وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إنه ذلك يأتى فى إطار الاستعدادات الجارية التى تضطلع بها وزارة الخارجية تمهيدًا للانتقال إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذًا لإستراتيجية الدولة إزاء تطوير القدرات الرقمية للكوادر الوطنية.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء شهد تفاعلًا حول الجهود الجارية التى تبذلها الدولة فى إطار التحول الرقمى فى سبيل الارتقاء بالعمل الحكومى، وبناء مجتمع رقمى تفاعلى، إضافة إلى استعراض الآليات المختلفة الهادفة إلى تأهيل الكوادر الدبلوماسية لأفضل المُمارسات المعمول بها فى هذا المجال، تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ووصولًا إلى تطوير أداء الوزارة ورقمنة كافة أنشطتها، استنادًا على دعائم عمليات التحول الرقمى.
ويأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات أخرى من المُقرر عقدها خلال الفترة المقبلة بشأن العديد من الموضوعات ذات الصلة ببناء القدرات لأعضاء الوزارة فى عدد من الجوانب المختلفة بما يساهم فى الارتقاء بالعمل، ارتباطًا بالنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الجديدة.. الخارجية تستقبل نائب وزير الاتصالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.