تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الجديدة.. الخارجية تستقبل نائب وزير الاتصالات

جدة - نرمين السيد - استقبلت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، حيث عقدت لقاءً مفتوحًا تحت عنوان "التطوير المؤسسى فى إطار مصر الرقمية" مع السفراء مساعدى وزير الخارجية وقيادات الوزارة، بحضور السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية لشئون العاصمة الإدارية.





وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إنه ذلك يأتى فى إطار الاستعدادات الجارية التى تضطلع بها وزارة الخارجية تمهيدًا للانتقال إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذًا لإستراتيجية الدولة إزاء تطوير القدرات الرقمية للكوادر الوطنية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء شهد تفاعلًا حول الجهود الجارية التى تبذلها الدولة فى إطار التحول الرقمى فى سبيل الارتقاء بالعمل الحكومى، وبناء مجتمع رقمى تفاعلى، إضافة إلى استعراض الآليات المختلفة الهادفة إلى تأهيل الكوادر الدبلوماسية لأفضل المُمارسات المعمول بها فى هذا المجال، تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ووصولًا إلى تطوير أداء الوزارة ورقمنة كافة أنشطتها، استنادًا على دعائم عمليات التحول الرقمى.

ويأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات أخرى من المُقرر عقدها خلال الفترة المقبلة بشأن العديد من الموضوعات ذات الصلة ببناء القدرات لأعضاء الوزارة فى عدد من الجوانب المختلفة بما يساهم فى الارتقاء بالعمل، ارتباطًا بالنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.