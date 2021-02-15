نواب ينعون البدرى فرغلى: نعزى أنفسنا فى وفاة ابن المدينة الصامدة

جدة - نرمين السيد - وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن البدرى فرغلى كان رمزًا من رموز بورسعيد، وتبنى قضايا العمال وأثرى الحياة النيابية والسياسية، قائلاً: "نعزى أنفسنا ونعزى أهل بورسعيد".

من جانبه، قال النائب عاطف المغاور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنعى لشعب مصر شعب بورسعيد، باسم مجلس النواب وباسم الهيئة البرلمانية للحزب، وفاة ابن بورسعيد البار ابن المدينة الصامدة الذى يعد نائبًا عن الشعب المصرى كله وليس بورسعيد فقط.

وأضاف أن البدرى فرغلى لعب دروًا مهمًا فى إعادة أبناء بورسعيد المهاجرين، وأصبح نائبًا لمصر من أقصاها لادناها، فكل أبناء مصر يعرفونه وشهدت تلك القاعة نضالاً مستمرًا منه.

وتابع: "إذا كان قانون مجلس النواب أحال دون حضوره بسبب عدم حصوله على مؤهل دراسى، إلا أنه كان خير ممثلاً لشعب مصر ولن ينسى الذين أفنوا عمرهم فى خدمة الوطن، وأعلن تأسيس اتحاد اصحاب المعاشات، الذى يضم 9 ملايين عضو بمعدل أسرى يصل إلى 45 مليون، ولكن صوت البدرى فرغلى أحى هذا الملف وقدم رسالة وفاء وعرفان لتلك الفئة.

من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى إن البدرى فرغلى عرفته أكثر من 35 عامًا كان يتمتع بشعبية عارمة بسبب مواقفه ونضاله كان البدرى فرغلى لا يلهث وراء مال ولا وراء سلطة كان صاحب موقف.

وتابع: "فقدنا بطلاً.. كان نائب الشعب معبرًا عن الجماهير كان يجسد فى مواقفه أمال وطموحات بورسعيد التى تعبر عن كل المصريين".

ونعى النائب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان البرلمانى السابق البدرى فرغلى، وقال خلال الجلسة العامة "تشهد هذه القاعة صولاته وجولاته واستجواباته وكان أمينًا على المسؤولية وكانت استجوابته تهز الحكومات".

وقال وكيل البرلمان: "النائب البدرى فرغلى أدى رسالته بكل اقتدار رحم الله البدرى فرغلى وأسكنه فسيح جناته وأن يبدله دارًا خيرًا من داره وأهلاً خير من أهله".