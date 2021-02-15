صور.. القباج تستعرض قانون ممارسة العمل الأهلى أمام 130 هيئة ومنظمة دولية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى، وقد شارك فى اللقاء 130 هيئة دولية ومنظمة أمم متحدة وسفارة أجنبية، بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.



ورحبت نيفين القباج بالحضور، مشيدة بحرص مختلف الهيئات والمنظمات الدولية على المشاركة فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة احترام الدولة المصرية ومثابرتها للحفاظ على قناة تواصل فعالة وشفافة مع المجتمع المدنى لتحقيق الهدف المرجو المتمثل فى دعم الأهداف مصر المرجوة فى تحقيق التنمية العادلة والمستدامة. وأكدت القباج أن اللائحة التنفيذية هى بمثابة نقلة نوعية للمجتمع وانعكاساً لحرص الوزارة على بناء شراكة قوية ومستدامة معهم فى إطار من الشفافية واحترام قيم حقوق الإنسان.



وأشادت القباج بالاستجابة السريعة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لمطالب المجتمع المدنى بشأن بمراجعة وتعديل قانون ممارسة العمل الأهلى الذى صدر عام 2018، ووضع إطار قانونى يراعى قواعد الحوكمة كما يعطى مجالا لمرونة الإجراءات والقواعد، كما أكدت على تقدير القيادة السياسية لمدى أهمية المجتمع المدنى باعتباره لبنة أساسية للتنمية والتماسك الوطنى.



وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تفخر بالعمل مع المجتمع المدنى وتنفيذ رؤيتها من خلال شركائها، قائلة :"نحن لا نتحمل فقط مسئولية تنظيم المنظمات غير الحكومية فى مصر ومنحها التراخيص، بل أن الجمعيات الأهلية شريكا أساسيا للوزارة وهم بمثابة أذرع تنفيذ لكثير من البرامج والمشروعات القومية، وتعهدت بتقديم كل سبل الدعم للمجتمع المدنى والمساهمة فى تعزيز قدراتهم التنظيمية والمالية".



وتقدمت القباج بالشكر لوزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط لجهودها المتواصلة فى تسهيل الموافقات ودعم الإجراءات الخاصة بالاتفاقيات الدولية كما أشادت بالسرعة والكفاءة التى يتم العمل بها بوزارة التعاون الدولى، كما أرسلت القباج رسالة تقدير وشكر لوزارة الخارجية على دعمها المكثف والمستمر سواء فى مراحل إعداد القانون أو إعداد اللائحة التنفيذية، والشكر موصول إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل.



وأكدت وزيرة التضامن أن القانون الجديد يأتى فى إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصرى والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، فضلا عن الإستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة، مشيدة بالعملية التشاركية التى تمت أثناء إعداد القانون واللائحة والتى انعكست فى إجراء عدة حوارات مجتمعية فى كثير من المحافظات والتى ضمت ممثلين عن المجتمع المدنى والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء.

كما استعرضت الوزيرة فصول القانون المختلفة، فضلا عن مزايا اللائحة التنفيذية التى تعكس التحول الرقمى لكل الإجراءات، وإشهار الجمعيات بالإخطار، والسرعة فى الأداء، وتعدد مصادر وآليات التمويل الذاتى من أنشطة جمع مال، وإمكانية إنشاء والمساهمة فى شركات استثمارية وصناديق خيرية، والدفع الإلكترونى للتبرعات، وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات إجتماعية بما يزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلى فى مصر.



وأشارت إلى أن القانون يضم إلى جانب المزايا المتعددة بعض العقوبات الموجهة للجهات والمنظمات التى لا تحترم تنفيذ القواعد والإجراءات أو تكون متورطة فى جرائم تضعها تحت طائلة القانون، كما وضحت آليات تجميد أو إيقاف الجمعيات المخالفة وسبل التصالح أو التقاضى.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الدولة فى مجال العمل الأهلى وإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، بما يعكس الحرص على تعزيز دور المجتمع المدنى فى الجهود التنموية فى مختلف المجالات، مشيرة إلى استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة التضامن الاجتماعى لخلق حوار فعال قائم على الشفافية مع الشركاء الدوليين حول ما تم من إصلاحات فى هذا المجال.



وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن المجتمع المدنى كان حاضرًا بشكل كبير فى الشراكات الدولية التى عقدتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال العام الماضى لدعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا، مؤكدة سعى وزارة التعاون الدولى لتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى مع الشركاء الدوليين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

ولفتت إلى وثيقة النظام الاقتصادى والاجتماعى جامع الأطراف ذات الصلة، التى أطلقتها مجموعة العمل الإقليمية التابعة للمنتدى الاقتصادى العالمى العام الماضى، والتى تهدف لتحقيق انتعاش شامل ومستدام بالمنطقة، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بما فيهم المجتمع المدنى.

ودار خلال اللقاء، نقاشا مفتوحا مع الحضورتناول كيفية تفعيل القانون الجديد ولائحته والتسهيلات المقدمة عبر إجراءات التمويل الأجنبى والمحلى لمنظمات المجتمع المدنى، إذ أشاد بعض الحضور بمراقبة مصر للتمويلات الأجنبية للاستفادة منها فى موضعها الصحيح بما يسمح للوصول إلى آفاق تنمية جديدة.

كما تناول النقاش تساؤلات لاستجلاء توضيحات حول بعض النقاط فى القانون الجديد ومن بينها التمويلات والمنح وإجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع لمختلف المنظمات والكيانات، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن تفعيل القانون يخضع للشفافية الكاملة، مشيرة إلى الوزارة أسست قناة مفتوحة عبر الخط الساخن والموقع الإلكترونى للتواصل مع مختلف الهيئات والجهات والمنظمات للرد على مختلف النقاط التى قد تمثل نقاطا خلافية أو عقبة تظهر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن طرح كتيب يتضمن أسئلة وأجوبة لكافة التساؤلات حول اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، مؤكدة أهمية اتباع منهجية تشاركية بين الدولة والمجتمع الأهلى ووضع خارطة طريق للمستقبل.