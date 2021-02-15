جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" نشاط إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتى صنعت طفرة فى المرافق، من خلال إدخال المناطق المحرومة خدمات الصرف الصحى والمياه. مبادرة حياة كريمة عظمت موارد القرى وحولت الخسائر إلى أرباح، إذ يبلغ حجم أعمال الشركة 2.5 مليار جنيه استثمارات فى 5 محافظات، يعمل بها 2500 عامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. حكاية إنجاز شركات قطاع الأعمال العام فى تطوير القرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.