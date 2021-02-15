وزير العدل يعتذر عن عدم حضور جلسة البرلمان غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أعتذر عن عدم حضور جلسة الغد لظروف طارئة، والتى كان مقررا أن يلقى فيها الوزير بيان أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.





وأضاف رئيس مجلس النواب: "غدا سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018". كما سيتم مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كل الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، مطالبا النواب بالالتزام بحضور جلسة الغد للتصويت على مشروعات القوانين.

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