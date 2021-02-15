حمدى لوزا يشارك فى مؤتمر رؤساء دول تجمع الساحل الخمس بتشاد

جدة - نرمين السيد - يشارك السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، اليوم وغدًا، فى الدورة العادية السابعة لمؤتمر رؤساء دول تجمع الساحل الخمس G5 فى العاصمة التشادية ندجامينا، بحضور ممثلى الشركاء من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.





و​يشهد المؤتمر انتقال رئاسة التجمع من موريتانيا إلى تشاد وتقييم نتائج التعاون فى مواجهة الإرهاب ودفع جهود التنمية، وكذلك تجاوز آثار جائحة كورونا خلال الفترة القادمة. ​وتعد مصر شريكًا هامًا لدول الساحل التى تربطها بها علاقات تاريخية، وتساهم فى بناء قدرات هذه الدول فى المجالات المدنية والعسكرية، كما تساهم فى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى مالى.. بالإضافة إلى ذلك، استضافت مصر اجتماعًا لرؤساء أركان دول الساحل الخمس فى فبراير 2020. ويساهم مبعوثو الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمنح الدراسية المخصصة لهذه الدول فى مواجهة انتشار الفكر المتطرف بين الشباب، كما تساهم عدة وزارات وشركات مصرية فى تنفيذ مشروعات وتقديم مساعدات لهذه الدول.​

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