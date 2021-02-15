التعليم العالى: منح للحصول على الدكتوراه مقدمة من الصين

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازى القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات حول المنح المقدمة من جمهورية الصين الشعبية للحصول على درجة الدكتوراه.





وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح هو 28 فبراير الجارى، فى العديد من التخصصات العلمية، وهى: (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، بناء شبكات والاتصالات والمعلومات، الأمن السيبرانى، علوم الهندسة البحرية، الميكانيكيا، الكهرباء، الهندسة الصناعية، العلاج الطبيعى، دراسة اللغة الصينية وآدابها).

وأفاد التقرير بأن تسلم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات، ويشترط فى المتقدمين ألا يزيد سن المتقدم عن 33 سنة فى 1/9/2021، وأن يكون المرشح مصرى الجنسية، ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام فى 1/9/2021.

وأوضح التقرير التزام الجانب الصينى بقيمة منحة شهرية بمبلغ 3 آلاف و500 يوان قابلة للزيادة، وإعفاء كل طالب من: رسوم التسجيل، والقيد السنوى لحضور المحاضرات والدراسات، وتكاليف المواد الدراسية المحددة، ونفقات الإقامة المقررة، بالإضافة إلى دفع مبلغ معين مرة واحدة لترتيب الإقامة، وتقديم العلاج الطبى بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين على منح الدكتوراه من الحكومة الصينية، وخدمة الترانزيت عند الانتقال من العاصمة الصينية إلى مكان الدراسة للالتحاق بالجامعة وعند العودة بعد التخرج.

أما الجانب المصرى ممثلاً فى الإدارة العامة للبعثات بالوزارة، سوف يتحمل طبقًا للبرنامج التنفيذى الموقع بين الجانبين استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصينى لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب بالصين.