صور.. «صيادلة الإسكندرية» تتبرع بـ 900 حقيبة طبية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وتسلمت محافظة الإسكندرية التبرع بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتور وائل نبيل، عميد كلية طب جامعة الإسكندرية. وقال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه سيتم توزيع أدوية التبرع بمعرفة غرفة عمليات كورونا، وبموجب بطاقة الرقم القومى وما يفيد الإصابة بفيروس كورونا. ووجه الشريف الشكر لنقابة الصيادلة لتواصلهم الدائم مع المحافظة خلال فترة جائحة كورونا وسعيهم لتوفير الكمامات الواقية والمطهرات والمعقمات والأدوية اللازمة بالصيدليات بأسعار مناسبة للمواطنين. وثمن المحافظ الجهد الذى تقوم به أطقم الأطباء والتمريض والصيادلة والعاملين بالقطاع الصحي فى الحفاظ على صحة المواطن ، مشيراً إلى أنهم دائما يتصدرون المشهد ويضربون أروع الأمثلة فى تأدية رسالتهم السامية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد أنسي الشافعى، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إلى أهمية دور الصيدلى خلال فترة تعرض البلاد لجائحة كورونا حيث يقوم بالعمل على مدار اليوم لتوفير الدواء المناسب لحالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا.

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