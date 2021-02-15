في إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر والصين، وخاصةً في المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية، استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.أشرف العزازي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح المقدمة من جمهورية الصين الشعبية للحصول على درجة الدكتوراه.
وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح هو 28 فبراير الجاري، فى العديد من التخصصات العلمية، وهي: (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، بناء شبكات والاتصالات والمعلومات، الأمن السيبرانى، علوم الهندسة البحرية، الميكانيكيا، الكهرباء، الهندسة الصناعية، العلاج الطبيعى، دراسة اللغة الصينية وآدابها).
على أن تسلم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات، ويشترط في المتقدمين ألا يزيد سن المتقدم عن 33 سنة في 1/9/2021 وأن يكون المرشح مصري الجنسية، ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام في 1/9/2021.
ولمزيد من المعلومات واستيفاء استمارة التقديم الإلكتروني يمكن الرجوع للموقع الآتي:
https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login
وأوضح التقرير التزام الجانب الصيني بقيمة منحة شهرية بمبلغ 3500 يوان قابلة للزيادة، وإعفاء كل طالب من: رسوم التسجيل، والقيد السنوى لحضور المحاضرات والدراسات، وتكاليف المواد الدراسية المحددة، ونفقات الإقامة المقررة، بالإضافة إلي دفع مبلغ معين مرة واحدة لترتيب الإقامة، وتقديم العلاج الطبى بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين على منح الدكتوراه من الحكومة الصينية، وخدمة الترانزيت عند الانتقال من العاصمة الصينية إلى مكان الدراسة للالتحاق بالجامعة وعند العودة بعد التخرج.
أما الجانب المصري ممثلاً في الإدارة العامة للبعثات بالوزارة سوف يتحمل طبقاً للبرنامج التنفيذى الموقع بين الجانبين استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصيني لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب بالصين.
ويذكر أن المنحة لاتشمل نفقات السفر ذهاباً وعودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالي: منح للحصول على الدكتوراه مقدمة من الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.