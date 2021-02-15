وزارة الخارجية تستقبل نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي

صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه في إطار الاستعدادات الجارية التي تضطلع بها وزارة الخارجية تمهيدًا للانتقال إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذًا لإستراتيجية الدولة إزاء تطوير القدرات الرقمية للكوادر الوطنية، استقبلت وزارة الخارجية اليوم 15 فبراير الجاري المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، حيث عقدت لقاءً مفتوحًا تحت عنوان "التطوير المؤسسي في إطار مصر الرقمية" مع السفراء مساعدي وزير الخارجية وقيادات الوزارة، وذلك بحضور السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية لشئون العاصمة الإدارية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء شهد تفاعلًا حول الجهود الجارية التي تبذلها الدولة في إطار التحول الرقمي في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي، وبناء مجتمع رقمي تفاعلي، إضافة إلى استعراض الآليات المختلفة الهادفة إلى تأهيل الكوادر الدبلوماسية لأفضل المُمارسات المعمول بها في هذا المجال، تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ووصولًا إلى تطوير أداء الوزارة ورقمنة كافة أنشطتها، استنادًا على دعائم عمليات التحول الرقمي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات أخرى من المُقرر عقدها خلال الفترة المقبلة بشأن العديد من الموضوعات ذات الصلة ببناء القدرات لأعضاء الوزارة في عدد من الجوانب المختلفة بما يساهم في الارتقاء بالعمل، ارتباطًا بالنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
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