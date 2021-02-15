أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد أنه يعتزم التقدم بتعديل تشريعي على اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن إخضاع المكافأة التي يحصل عليها أعضاء المجلس للضرائب.
وقال رشاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب/اليوم الاثنين/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والخاصة بمكافاة العضوية، إن هذه المادة آثارت جدلاً مجتمعيا منذ مناقشتها داخل الشيوخ فيما يتعلق بمسألة إعفاء مكافأت الأعضاء من الضرائب.
وأضاف قائلا:" دعونا نحرر أنفسنا من القيود، أوافق على إلغاء الإعفاء من الضرائب بلائحة الشيوخ، ونعلن أننا سنتبنى كهيئة برلمانية لحزب مستقبل وطن تعديلات تشريعية نتقدم بها قريباً علي لائحة النواب، والشعب المصري يستحق أن نقدم أكثر بكثير من فكرة الضرائب " .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم الأغلبية بـ”النواب”: سنتقدم بتعديل على لائحة المجلس بشأن خضوع الأعضاء للضرائب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.