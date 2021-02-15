زعيم الأغلبية بـ”النواب”: سنتقدم بتعديل على لائحة المجلس بشأن خضوع الأعضاء للضرائب

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد أنه يعتزم التقدم بتعديل تشريعي على اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن إخضاع المكافأة التي يحصل عليها أعضاء المجلس للضرائب.

وقال رشاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب/اليوم الاثنين/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والخاصة بمكافاة العضوية، إن هذه المادة آثارت جدلاً مجتمعيا منذ مناقشتها داخل الشيوخ فيما يتعلق بمسألة إعفاء مكافأت الأعضاء من الضرائب.

وأضاف قائلا:" دعونا نحرر أنفسنا من القيود، أوافق على إلغاء الإعفاء من الضرائب بلائحة الشيوخ، ونعلن أننا سنتبنى كهيئة برلمانية لحزب مستقبل وطن تعديلات تشريعية نتقدم بها قريباً علي لائحة النواب، والشعب المصري يستحق أن نقدم أكثر بكثير من فكرة الضرائب " .