انفوجراف.. 3.75 مليار دولار قيمة سندات مصر المطروحة في سوق المال

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزرا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انفوجراف تحت عنوان رقم صحيح .

وقال المركز إنه للمرة الثانية، مصر تعود إلى سوق السندات الدولية خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بطرحٍ قيمته ٣,٧٥ مليارات دولار على 3 شرائح، بآجال 5 و10 و40 عامًا، وبقيم مُصدرة تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، و١,٥ مليار دولار، و١,٥ مليار دولار على التوالي، وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحةكورونا.

وأضاف أنه تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية، منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرةالأولى فى السندات الدولية المصرية.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن يوفر هذا الطرح مصادر تمويل إضافية للموازنة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وتمويل مبادرات التحفيز المالي، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وكذلك زيادة ثقة المستثمرين.