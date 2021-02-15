حمل همومهم واسترد حقوقهم.. ماذا قدم البدري فرغلي لأصحاب المعاشات؟

حمل البدر فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق،الذي وافته المنية اليوم، علي عاتقه معاناة أصحاب المعاشات، وله مواقف عديدة لمساندة هؤلاء الفئة، التي هي بالفعل جزء لا يتجزأ من المجتمع، حيث قام بمئات المناشدات، وعمل العديد من المظاهرات والإعتصامات والكثير من الإجراءات المختلفه للطالبة بحقوق أصحاب المعاشات، ونجح بالفعل في زيادة المعاشات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

حيث ناشد البدري فرغلي، رئيس مجلس النواب، الحالي المستشار حنفي جبالي، بضرورة إشراك أصحاب المعاشات في القوانين المتعلقة بهم، لان قانون التأمينات الموحد من وجهت نظره صدر دون إبداء رأي ممثلي المعاشات وهذا الأمر لن يصب في مصالحهم، كما حضر جلسة دعوى تفسير حكم العلاوات الخمس، وتضامن مع مقيم الدعوى من أجل تصحيح الحكم وتطبيقة بالشكل القانوني.

ليس ذلك فقط بل قدم 3 مذكرات للمحكمة تحتوى أن الحكم تم تنفيذه علي 50٪ من المستحقين، وأن وزارة التضامن حذفت كل الذين أُحيلوا للمعاش قبل عام 2006، ولم يكتف بذلك ولكنه ظل يطالب بحقوق أصحاب المعاشاتحتى استطاع أن يرد أموال المعاشات.

كما أقام دعوى قضائية عام 2015 طالب فيها بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه ما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى.

وبعد حصول فرغلي علي هذا الحكم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المحكمة الإدارية العليا، ولكن قضت فى حكم نهائى وباتّ، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات فى إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير.

وبعد هذا التاريخ الحافل بالإنجازات، رحل المناضل البدر فرغلي عن عالمنا إلي جوار ربه، بعد تعرض الراحل لوعكة صحية خلال الأيام الأخيرة ألزمته الدخول إلى العناية المركزة.