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هذلول بن عبد العزيز يتصدر "الترند" بعد وفاة أبنته الأميرة لمياء

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تصدر الأمير الراحل هذلول بن عبدالعزيز آل سعود القوائم البحثية بموقع جوجل في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب وفاة أبنته لمياء بنت هذلول بعد صراع مع المرض، و أعلن خبر رحيلها الأمير عبدالرحمن بن مساعد صباح اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021.

الأمير عبد الرحمن بن مساعد يعلن وفاة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز

وكتب بن مساعد عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة تويتر :"قدّر الله وما شاء فعل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت ابنة عمي لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز وشقيقة زوجتي، اللهم ارحمها واغفر لها، وأسكنها فسيح جناتك، واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة، واجعل ما أصابها من مرض تكفيرًا لذنوبها ورفعةً في درجاتها .. لاحول ولا قوة إلّا بالله العظيم".

النشطاء ينعون الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز

وتفاعل معه المتابعين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وعلق المغردون:"إنّا لله وإنّا إليه راجعون ..انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود ، اللهم ارحمها واغفرلها واجعل ما اصابها تكفيرًا لذنوبها، ورفعة لدرجاتها، واسكنها يارب فسيح جناتك".
فيما قام البعض بتقديم واجب العزاء لأسرتها وقال أحدهم:"أتقدم بأحر التعازي والمواساة لأبناء..صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز آل سعود رحمة الله بوفاة..الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود سائلين المولى عز وجل لها الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته..وإنا لله وإنا إليه راجعون".

عائلة آل سعود تفقد أميرتين في 24 ساعة

يذكر أن لمياء بنت هذلول تعتبر الأميرة الثانية التي تفقدها عائلة أل سعود خلال 24 ساعة، حيث أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له، أمس الأحد الموافق 15 فبراير، عن وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي آل سعود، وتمت صلاة الجنازة عليها بمكة المكرمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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