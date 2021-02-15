هذلول بن عبد العزيز يتصدر "الترند" بعد وفاة أبنته الأميرة لمياء

تصدر الأمير الراحل هذلول بن عبدالعزيز آل سعود القوائم البحثية بموقع جوجل في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب وفاة أبنته لمياء بنت هذلول بعد صراع مع المرض، و أعلن خبر رحيلها الأمير عبدالرحمن بن مساعد صباح اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021.
الأمير عبد الرحمن بن مساعد يعلن وفاة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيزوكتب بن مساعد عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة تويتر :"قدّر الله وما شاء فعل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت ابنة عمي لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز وشقيقة زوجتي، اللهم ارحمها واغفر لها، وأسكنها فسيح جناتك، واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة، واجعل ما أصابها من مرض تكفيرًا لذنوبها ورفعةً في درجاتها .. لاحول ولا قوة إلّا بالله العظيم".
النشطاء ينعون الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيزوتفاعل معه المتابعين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وعلق المغردون:"إنّا لله وإنّا إليه راجعون ..انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود ، اللهم ارحمها واغفرلها واجعل ما اصابها تكفيرًا لذنوبها، ورفعة لدرجاتها، واسكنها يارب فسيح جناتك".
عائلة آل سعود تفقد أميرتين في 24 ساعةيذكر أن لمياء بنت هذلول تعتبر الأميرة الثانية التي تفقدها عائلة أل سعود خلال 24 ساعة، حيث أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له، أمس الأحد الموافق 15 فبراير، عن وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي آل سعود، وتمت صلاة الجنازة عليها بمكة المكرمة.
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