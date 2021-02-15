عاجل.. الأعلى للإعلام ينظر شكاوى ضد موقع بصراحة ويستدعى محمود سعد للتحقيق

جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن المجلس ينظر مجموعة من الشكاوى المقدمة ضد موقع بصراحة ومحمود سعد رئيس تحرير الموقع، لمخالفته قواعد النشر والضوابط المهنية المقررة.





ويأتى تحقيق المجلس الأعلى للإعلام فى المخالفات المنسوبة بعد نشر عدد من التقارير والأخبار بالفيديو تخالف الضوابط المهنية وتمثل مخالفات لا يمكن للمجلس الأعلى للإعلام السكوت عنها. وأوضح المصدر، أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارًا باستدعاء رئيس تحرير الموقع للتحقيق معه فيما يخص المخالفات والتقارير التى تتضمن تجاوزات منشورة على الموقع.

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