رئيس الوزراء يلتقى هيئتى إسكان ومحلية النواب لاستعراض اشتراطات البناء

جدة - نرمين السيد - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، اجتماعا بحضور هيئتى مكتب لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة.





وكان رئيس الوزراء فى وقت سابق، أكد أهمية الدور الذى ستقوم به الجامعات فى المحافظات المختلفة فى تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية فى المدن، وكذلك الدور الذى ستقوم به نقابة المهندسين فى تطبيق المنظومة الجديدة.

وكلف مدبولى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأن تكون كل جامعة مسئولة عن المحافظة التابعة لها، وفى حالة عدم وجود كلية هندسة فى الجامعة الموجودة بالمحافظة، يمكن أن يتولى الأمر جامعة أخرى، كما ستتولى نقابة المهندسين موافاة الأجهزة التنفيذية بأسماء المهندسين الذين سيقومون بالأعمال، مضيفا: "نعمل على نجاح المنظومة الجديدة، من خلال توفير أسباب ذلك لها على الأرض".