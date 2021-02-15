صور.. إجراءات احترازية مشددة قبل افتتاح وزيرة التضامن معرض ديارنا الـ61

جدة - نرمين السيد - وتقام الدورة الـ61 تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى» فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى، بمول كايرو فيستيفال سيتى بالقاهرة الجديدة، بمشاركة بنك الإسكندرية كشريك استراتيجى للمرة الثالثة على التوالى وبرعاية رئيسية من الشركة المصرية للاتصالات WE وبالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.



وتشهد الدورة التزاما بكل الإجراءات الاحترازية وطبقا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر فى ظل الظروف الاستثنائية التى نمر به وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.



وتتضمن الإجراءات التى سيتم العمل بها خلال فترة المعرض توفير الهلال الأحمر فرق توعية مترجلة خلال فاعليات المعرض لتنظيم كثافة الأعداد بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة الى قياس درجات الحرارة لكل العارضين والزائرين للمعرض بما فى ذلك الفنيين على مدار اليوم بما فى ذلك فحوصات عشوائية، والتعقيم الدورى للمعرض على مدار اليوم مع توفير تعقيم شخصى لمن يرغب بشكل دورى على مدار اليوم.



كما سيتم توزيع إرشادات الهلال الأحمر خلال المعرض على العارضين والزوار للتوعية بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى جولات من مشرفى الوزارة لضمان ارتداء الأقنعة من قبل جميع الزوار والعارضين، وتوفير مستشفى ميدانى مجهزة خلال فعاليات المعرض مع وجود سيارات إسعاف مخصصة، وتوفير مكان مخصص للتوعية الحضور بكل ما يتعلق بكوفيد -19 من قبل وزارة الصحة.