توقف أعمال النادى النهرى بالمعادى لانعقاد انتخابات محامين حلوان

وقفت إدارات النادي النهري للمحامين في المعادي عن عملها اليوم بسبب انعقاد انتخابات جولة الإعادة لنقابة محامي حلوان، على أن تستأنف الإدارات أعمالها من صباح غدا الثلاثاء.

وتجرى اليوم انتخابات جولة الإعادة لنقابتي جنوب القاهرة وحلوان، حيث بدأت أعمال اللجان من 1 إلى 9 الخاصة بالبساتين ودار السلام والمعادي بالنادي النهري في المعادي، واللجان من 10 إلى 16 الخاصة بحلوان والتبين و15 مايو بسرادق بفناء محكمة حلوان.

ويضم النادي النهري إدارات؛ (القيد ـ السجلات ـ التفعيل. ـ استخراج بطاقات واشتراك العلاج ـ استخراج بطاقات العضوية ـ التحصيل).